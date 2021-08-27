ЗПЧ Арцаха сообщает об устраиваемых Азербайджаном помехах и перебоях в мобильной связи и интернете

На всей территории Республики Арцах некоторое время средства телекоммуникации работают с перебоями, в частности - мобильная связь и Интернет. В некоторых общинах население полностью лишено доступа к средствам связи.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

По словам Степаняна, учитывая множество поступивших сигналов по данному вопросу, Офис Защитника прав человека провел расследование, и, в частности, были получены разъяснения по от соответствующих подразделений Министерства территориального управления Арцахской Республики и ЗАО «Карабах Телеком».

«Собранные доказательства подтверждают, что доступ к мобильной связи и Интернету на территории Арцаха ограничен тем, что азербайджанцы воздействуют на частоты и технические средства, используемые компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги.

Азербайджан использует любые методы, чтобы нарушить права народа Арцаха и причинить неудобства. В данном конкретном случае действия азербайджанской стороны создают препятствия для реализации права народа Арцаха на свободу использования иных средств телефонной связи и быть информированным», - написал Степанян.

Степанян также сообщает, что, согласно пояснениям, полученным офисом Защитника прав человека, вопрос был доведен до сведения российских миротворцев, а компетентные государственные органы работают над улучшением технических возможностей и выправлением ситуации.