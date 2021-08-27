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ЗПЧ Арцаха сообщает об устраиваемых Азербайджаном помехах и перебоях в мобильной связи и интернете

ЗПЧ Арцаха сообщает об устраиваемых Азербайджаном помехах и перебоях в мобильной связи и интернете

На всей территории Республики Арцах некоторое время средства  телекоммуникации работают с перебоями, в частности -  мобильная связь и Интернет. В некоторых общинах население полностью лишено доступа к средствам связи. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

По словам Степаняна,   учитывая множество поступивших сигналов   по данному вопросу, Офис Защитника прав человека провел расследование, и, в частности, были получены разъяснения по   от соответствующих подразделений Министерства территориального управления Арцахской Республики и ЗАО «Карабах Телеком».

«Собранные доказательства подтверждают, что доступ к мобильной связи и  Интернету   на территории Арцаха ограничен тем, что  азербайджанцы воздействуют  на частоты и технические средства, используемые компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги.

Азербайджан использует любые методы, чтобы нарушить права народа Арцаха и причинить неудобства.  В данном конкретном случае действия азербайджанской стороны создают препятствия для реализации права народа Арцаха на свободу использования иных  средств телефонной связи и быть информированным», - написал Степанян.

 Степанян также сообщает, что, согласно пояснениям, полученным офисом Защитника прав человека, вопрос был доведен до сведения российских миротворцев, а компетентные государственные органы работают над улучшением технических возможностей и выправлением ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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