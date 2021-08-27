Франция наладила связь с талибами, чтобы организовать эвакуацию своих граждан из Афганистана

Французские дипломаты связались с талибами в Дохе и Кабуле, чтобы облегчить эвакуацию его граждан из Афганистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.

«Речь об оперативных контактах с талибами - для облегчения эвакуационных проблем», - сказал представитель французского МИД.

Он добавил, что имели место контакты с представителями Талибана в Дохе и Кабуле.

Ранее официальный представитель МИД Франции Клеман Бонн заявил, что с середины августа французские военные эвакуировали из Кабула около 3000 французов и афганцев, безопасность которых оказалась под угрозой из-за прихода к власти талибов в Афганистане.