Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Франция наладила связь с талибами, чтобы организовать эвакуацию своих граждан из Афганистана

Франция наладила связь с талибами, чтобы организовать эвакуацию своих граждан из Афганистана

Французские дипломаты связались с талибами в Дохе и Кабуле, чтобы облегчить эвакуацию его граждан из Афганистана. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.

«Речь об оперативных контактах с талибами - для облегчения эвакуационных проблем», - сказал представитель французского МИД. 

Он добавил, что имели место контакты с представителями Талибана в Дохе и Кабуле. 

Ранее официальный представитель МИД Франции Клеман Бонн заявил, что с середины августа французские военные эвакуировали из Кабула около 3000 французов и  афганцев, безопасность которых оказалась под угрозой из-за прихода к власти талибов в Афганистане.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]