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Для первоклассников учебный год начнется 31 августа

Для первоклассников учебный год начнется 31 августа

В ходе визитов в области перед началом нового учебного года,  заместитель министра ОНКС  Жанна Андреасян сообщила, что новый учебный год начнется по существующим  нормам  и  в  строгом соответствии с  установленными  противоэпидемическими правилами.

«Учебный год для первоклассников начнется 31 августа, чтобы избежать ненужного  скопления  народа. Произойдут изменения в деятельности столовых:  в начальных классах    программа питания  будет осуществляться без каких-либо ограничений», - Арменпресс приводит слова замминистра.

 

 


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