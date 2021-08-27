Для первоклассников учебный год начнется 31 августа

В ходе визитов в области перед началом нового учебного года, заместитель министра ОНКС Жанна Андреасян сообщила, что новый учебный год начнется по существующим нормам и в строгом соответствии с установленными противоэпидемическими правилами.

«Учебный год для первоклассников начнется 31 августа, чтобы избежать ненужного скопления народа. Произойдут изменения в деятельности столовых: в начальных классах программа питания будет осуществляться без каких-либо ограничений», - Арменпресс приводит слова замминистра.