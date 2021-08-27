Азиатские индексы снизились - 27-08-21
ТОКИО, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 27641.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1928.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.59% и составил 3522.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 25407.89 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
13:28, 23.08.2021
Вашингтон перезапустит формат Минской группы ОБСЕ: Шаан Гантаарян
- 18:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-08-21
- 18:17 Азиатские индексы снизились - 27-08-21
- 17:58 РА и впредь будет углублять и расширять союзнические отношения с РФ. Встреча Мирзояна и Копыркина
- 17:53 Победителем конкурса «Профессионал» признана сборная команда Вооруженных Сил РА
- 17:47 Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек
- 17:36 В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога
- 17:16 Поиски останков в районе Варанды результатов не дали
- 16:59 В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов
- 16:52 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Филиппин
- 16:32 Наше государство должно действовать по принципу "каждая минута дорога": Омбудсмен
- 16:18 В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
- 16:11 Артак Давтян и Гасан Калоев обсудили вопросы военной безопасности государств-членов ОДКБ
- 16:10 Иран надеется, что армяно-азербайджанские пограничные вопросы будут решены в мирной атмосфере
- 16:09 США с союзниками эвакуировали из Кабула 105 тыс. человек с 14 августа
- 15:57 Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в международном аэропорту Кабула: Президент Республики Армения
- 15:28 Сообщалось о десятках случаев заражения коронавирусом вакцинированных граждан
- 15:22 Аршак Карапетян принял первого заместителя начальника Генштаба ОДКБ
- 15:22 Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле
- 15:07 В НАТО считают, что Кабул может стать полем битвы талибов и "Исламского государства"
- 14:49 Тагуи Казарян избрана заместителем председателя комиссии НОКДМС НС
- 14:46 Национальный парк «Севан» и клуб «АрмДайвинг» подписали меморандум
- 14:44 Мэри Галстян избрана заместителем председателя Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции
- 14:42 Искусственный интеллект может лишить людей выбора, считает эксперт
- 14:38 Бабкен Тунян избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам
- 14:30 Берлускони госпитализировали в Милане
11:03, 25.08.2021
Просмотрели 3141 раз Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян
21:23, 20.08.2021
Просмотрели 2195 раз Азербайджанцы разрушили бюст маршала Ханперьянца в селе Мец Тагер
14:42, 23.08.2021
Просмотрели 2113 раз Представитель Армении лидирует на международном песенном конкурсе "Новая волна"
20:08, 21.08.2021
Просмотрели 1176 раз Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции
14:46, 21.08.2021
Просмотрели 1175 раз А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение