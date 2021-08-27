Азиатские индексы снизились - 27-08-21

ТОКИО, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 27641.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1928.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.59% и составил 3522.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 25407.89 пункта.