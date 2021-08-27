Вместе мы полностью реализуем потенциал сотрудничества. Президент РА поздравил президента Молдовы

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю национального праздника страны – 30-летия Независимости.

«Многолетние исторические связи между народами Армении и Молдовы являются прочной основой для дальнейшего углубления отношений между нашими странами.

Я полон надежды, что совместными усилиями мы полностью реализуем потенциал сотрудничества, и у нас будет много достижений в различных сферах — на благо наших народов», - как передает Арменпресс, говорится в послании президента Республики Армения.