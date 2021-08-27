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Вместе мы полностью реализуем потенциал сотрудничества. Президент РА поздравил президента Молдовы

Вместе мы полностью реализуем потенциал сотрудничества. Президент РА поздравил президента Молдовы

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю национального праздника страны – 30-летия Независимости.

«Многолетние исторические связи между народами Армении и Молдовы являются прочной основой для дальнейшего углубления отношений между нашими странами. 

Я полон надежды, что совместными усилиями мы полностью реализуем потенциал сотрудничества, и   у нас будет много достижений в различных сферах — на благо наших народов», - как  передает Арменпресс, говорится в послании президента Республики Армения.

 


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