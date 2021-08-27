РА и впредь будет углублять и расширять союзнические отношения с РФ. Встреча Мирзояна и Копыркина

27 августа министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в МИД Республики Армения, в ходе встречи министр ИД РА отметил, что Армения и впредь будет углублять и расширять союзнические отношения с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки дня, что также зафиксировано в программе правительства от 26 августа.

Было отмечено, что в свете динамики развития событий на региональном и международном уровнях еще более возрастает необходимость придания нового импульса армяно-российским отношениям.

Глава внешнеполитического ведомства РА выразил удовлетворение усилиями России, направленными на выполнение договоренностей Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Касаясь недавних провокаций со стороны Азербайджана, в том числе закрытия автодороги Горис-Капан, Арарат Мирзоян подчеркнул, что тем самым азербайджанская сторона торпедирует усилия Армении по разрядке ситуации и установлению мира в регионе.

Собеседники также обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ. Арарат Мирзоян подчеркнул, что в период предстоящего председательства в ОДКБ Армения будет прилагать активные усилия для развития Организации и укрепления ее потенциала.