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РА и впредь будет углублять и расширять союзнические отношения с РФ. Встреча Мирзояна и Копыркина

РА и впредь будет углублять и расширять союзнические отношения с РФ. Встреча Мирзояна и Копыркина

27 августа министр иностранных дел Республики Армения  Арарат Мирзоян принял посла Российской  Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в МИД Республики Армения, в ходе встречи министр ИД РА   отметил, что Армения и впредь  будет углублять и расширять союзнические отношения с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки дня, что также зафиксировано в программе правительства от 26 августа. 

Было отмечено, что в свете динамики развития событий на региональном и международном уровнях еще более возрастает  необходимость придания нового импульса армяно-российским отношениям. 

Глава внешнеполитического ведомства  РА выразил удовлетворение усилиями России, направленными на выполнение договоренностей Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. 

Касаясь недавних провокаций со стороны Азербайджана, в том числе закрытия автодороги Горис-Капан, Арарат Мирзоян подчеркнул, что тем самым азербайджанская сторона торпедирует усилия Армении по разрядке ситуации и установлению мира в регионе.

Собеседники также обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ. Арарат Мирзоян подчеркнул, что в период предстоящего председательства в ОДКБ  Армения будет прилагать активные усилия для развития Организации и укрепления ее потенциала.


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