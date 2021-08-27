Победителем конкурса «Профессионал» признана сборная команда Вооруженных Сил РА

26 августа в Дилижане был проведен третий этап военно-спортивного соревнования “Профессионал” в рамках конкурса “Воин мира” – “Ориентация в местности”.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сообщение Минобороны, участники преодолели препятствия, установленные в сложной горной местности, исключительно с помощью карты и компаса, делая на блок-постах отметки на карте.

При оценке действий команд-участниц судейская комиссия учитывала время преодоления полосы препятствий и умения ориентироваться по сделанным на карте отметкам.

После подведения итогов всех трех этапов соревнования “Профессионал” – “Комплексные упражнения по боевой подготовке”, “Ориентация в местности”, и “Организация медицинской помощи”, победителем стала команда Армении. На втором месте команда Казахстана, на третьем месте команда Российской Федерации.

В соревновании “Господин и госпожа” также победила команда Армении.