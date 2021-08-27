Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 170, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.

Ранее источники в минздраве сообщили РИА Новости о 110 погибших и 1338 пострадавших, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, пострадали около 200 человек.

По меньшей мере 18 американских военных пострадали в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Ранее сообщалось о 13 погибших американских военных.

Два взрыва, прогремевшие в четверг в районе кабульского аэропорта, унесли жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана после поспешного вывода войск США из этой страны. Это первые боевые потери американцев в Афганистане с начала 2020 года и самые крупные за десятилетие. Всего же во вчерашних терактах погибли более 100 человек.