В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога

Первая в Тель-Авиве русскоязычная синагога открылась в районе Сарона, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе торжественной церемонии была разрезана лента и на входе повешена мезуза - футляр с молитвой, который крепят к косяку двери.

Как рассказал РИА Новости приехавший из Москвы раввин, основатель общины "Jewish Point" Йосеф Херсонский, "была сделана история".

"Общинный дом - это "посольство" русскоязычного еврейства и открыто оно было русскоязычным еврейством, а не на деньги состоятельных людей, это народный проект и такого в Тель-Авиве ещё не было", - сказал Херсонский.

Раввин ожидает, что место станет своеобразным еврейским YouTube - то есть будет площадкой для образовательных и творческих программ, местом, где люди будут реализовывать свои инициативы. По его оценкам, в первый год ожидается три тысячи человек и далее каждый год эта цифра будет удваиваться.

Супруга раввина Рейна - соосновательница общины - также поделилась с РИА Новости своим чувствами открытия общины.

"Я чувствую себя как невеста на свадьбе", - сказала она.

Рейна добавила, что это "праздник достижения". "Мы смогли, мы сделали. Мы и ещё более 700 спонсоров", - сказала она.

По словам Херсонского, есть несколько разных русскоязычных религиозных общин в Иерусалиме, есть в Бат-Яме несколько разных инициатив, в Тель-Авив было много разных попыток "заходить", но никому не удалось, так как этот город для "обычного религиозного человека слишком сложный, свободный, неуемный, с буйством красок, здесь в "религиозные рамки" никого не затянешь".