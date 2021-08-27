Поиски останков в районе Варанды результатов не дали

Поисковые операции в районе Варанды (Физули) 27 августа не дали никаких результатов.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

"Тел или останков погибших военнослужащих найдено не было. О предстоящих направлениях розысков и их результатах Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию», - говорится в сообщении.

В ходе поисков, начатых в 2020 году сразу после Арцахской войны, на утерянных территориях Арцаха было найдено и эвакуировано 1651 тело.