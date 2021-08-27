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Поиски останков в районе Варанды результатов не дали

Поиски останков в районе Варанды результатов не дали

Поисковые операции в районе Варанды (Физули) 27 августа не дали никаких результатов. 

Как  передает Арменпресс, сообщение  об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям   Арцаха.

"Тел  или останков погибших  военнослужащих  найдено не было.  О предстоящих направлениях розысков и их результатах Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию», - говорится в сообщении. 

В ходе поисков, начатых в 2020 году сразу после Арцахской войны, на утерянных территориях Арцаха было найдено и эвакуировано 1651 тело.

 


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