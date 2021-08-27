В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов

На территории Республики Армения 27 августа, 28-31 августа во второй половине дня, а также 1 сентября осадков не ожидается.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Днем 27-30 августа температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

27 августа, 28-31 августа, 1 сентября в Ереване осадков не ожидается.