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В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов

В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов

На территории Республики Армения 27 августа, 28-31 августа во второй половине дня, а также 1 сентября осадков не ожидается. 

Об этом  Арменпресс стало известно  с сайта   Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Днем 27-30 августа температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. 

27 августа, 28-31 августа, 1 сентября в Ереване осадков не ожидается.

 

 


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