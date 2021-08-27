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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в пятницу возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, эпицентр находился в заливе, в 28 км к юго-востоку от муниципалитета Глан, население которого составляет около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.

Специалисты не исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. В результате спустя 27 минут в 6 км от муниципалитета Глан произошло еще одно землетрясение магнитудой 2,3. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

 


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