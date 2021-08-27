Наше государство должно действовать по принципу "каждая минута дорога": Омбудсмен







Об этом, как сообщает



«Мне ясно, что их вооруженные военнослужащие просто совершили преступление на основе придуманной ими провокации. Уже второй день азербайджанские вооруженные силы закрывают межгосударственную дорогу РА от Гориса до Капана.



В результате села Горис Воротан, Шурнух, Бардзраван, район села Нор Аражадзор Капана были практически полностью отрезаны села от других населенных пунктов.



В этих селах возникли жесткие ограничения на доступ к продуктам питания, предметам первой необходимости и медицинским услугам, что подвергает людей реальной опасности гуманитарного кризиса.



В связи с открытыми преступными действиями азербайджанских вооруженных сил свободное передвижение гражданского населения (включая детей, женщин, стариков) в этих селах строго ограничено.



В результате дорога Татев-Капан в Сюнике серьезно перегружена.



Эти действия Вооруженных сил Азербайджана вызвали массовые нарушения прав человека в Армении: свободное передвижение людей, доступ к медицинским услугам, нарушили нормальную жизнь гражданского населения и другие жизненно важные права, гарантированные международным сообществом.



Кроме того, строго ограничено передвижение людей из Ирана в Армению и обратно, в том числе грузовиков, перевозящих товары. Другими словами, было парализовано свободное передвижение по дороге Армения-Иран.



Вчера и сегодня работа по установлению фактов под моим непосредственным руководством, анализ сигналов тревоги и ситуации ясно показывают, что два участка дороги Горис-Капан были закрыты по распоряжению высших властей Азербайджана.



Они несут прямую ответственность за эти преступные действия, которые полностью нарушили безопасность, мир и спокойствие людей и вызвали напряженность во всем обществе.



Эти действия последовательно подтверждают мои все более и более обоснованные утверждения о том, что само присутствие азербайджанских военнослужащих возле сел Армении и на дорогах Сюника нарушает право на нормальную жизнь, свободное передвижение, собственность и другие жизненно важные права.



Наше государство должно действовать по принципу «каждая минута дорога» и целенаправлено использовать международные механизмы.



Центральные и Сюникские региональные подразделения моих сотрудников в течение дня поддерживали связь с жителями и органами местного самоуправления. Вчера и сегодня пограничные войска СНБ РА сыграли незаменимую роль в обеспечении безопасности гражданского населения РА.



«Мы регулярно отправляем отчеты о реальной ситуации, объективных результатах работы по установлению фактов в международные органы, включая должностных лиц этих органов, таких как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ и т. д., а также органов Армении", - говорится в заявлении омбудсмена. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека РА считает закрытие дороги Горис-Капан в Сюнике открытым преступлением, заранее спланированным властями Азербайджана против всего мирного населения Армении.Об этом, как сообщает «Арменпресс» , заявил Арман Татоян.«Мне ясно, что их вооруженные военнослужащие просто совершили преступление на основе придуманной ими провокации. Уже второй день азербайджанские вооруженные силы закрывают межгосударственную дорогу РА от Гориса до Капана.В результате села Горис Воротан, Шурнух, Бардзраван, район села Нор Аражадзор Капана были практически полностью отрезаны села от других населенных пунктов.В этих селах возникли жесткие ограничения на доступ к продуктам питания, предметам первой необходимости и медицинским услугам, что подвергает людей реальной опасности гуманитарного кризиса.В связи с открытыми преступными действиями азербайджанских вооруженных сил свободное передвижение гражданского населения (включая детей, женщин, стариков) в этих селах строго ограничено.В результате дорога Татев-Капан в Сюнике серьезно перегружена.Эти действия Вооруженных сил Азербайджана вызвали массовые нарушения прав человека в Армении: свободное передвижение людей, доступ к медицинским услугам, нарушили нормальную жизнь гражданского населения и другие жизненно важные права, гарантированные международным сообществом.Кроме того, строго ограничено передвижение людей из Ирана в Армению и обратно, в том числе грузовиков, перевозящих товары. Другими словами, было парализовано свободное передвижение по дороге Армения-Иран.Вчера и сегодня работа по установлению фактов под моим непосредственным руководством, анализ сигналов тревоги и ситуации ясно показывают, что два участка дороги Горис-Капан были закрыты по распоряжению высших властей Азербайджана.Они несут прямую ответственность за эти преступные действия, которые полностью нарушили безопасность, мир и спокойствие людей и вызвали напряженность во всем обществе.Эти действия последовательно подтверждают мои все более и более обоснованные утверждения о том, что само присутствие азербайджанских военнослужащих возле сел Армении и на дорогах Сюника нарушает право на нормальную жизнь, свободное передвижение, собственность и другие жизненно важные права.Наше государство должно действовать по принципу «каждая минута дорога» и целенаправлено использовать международные механизмы.Центральные и Сюникские региональные подразделения моих сотрудников в течение дня поддерживали связь с жителями и органами местного самоуправления. Вчера и сегодня пограничные войска СНБ РА сыграли незаменимую роль в обеспечении безопасности гражданского населения РА.«Мы регулярно отправляем отчеты о реальной ситуации, объективных результатах работы по установлению фактов в международные органы, включая должностных лиц этих органов, таких как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ и т. д., а также органов Армении", - говорится в заявлении омбудсмена.