В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации

В Тбилиси появились так называемые мобильные пункты вакцинации против коронавируса, которые устроены в пассажирских автобусах.

Проект запустили Минздрав Грузии совместно с мэрией Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы приняли решение начать с трех автобусов и, в случае необходимости, конечно, еще добавим", - заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Первые мобильные пункты вакцинации появились в столичных районах Варкетили и Глдани, а также на Вокзальной площади. Граждане могут на месте пройти регистрацию на прививку и пройти курс вакцинации. Людей будут обслуживать бригады медиков республиканской больницы.

В мобильных пунктах вакцинации предусмотрены специальные пространства, в которых после прививки медики будут наблюдать за состоянием вакцинированных.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.

Из 4 031 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 639 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 449, Имерети – 493, Квемо Картли – 247, Шида Картли – 222, Гурии – 127, Самегрело - Земо Сванети – 294, Кахети – 343, Мцхета-Мтианети – 83, Самцхе-Джавахети – 100, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 34.

В Грузии за последние сутки сделано 42 744 теста на коронавирус, 25 358 – на антиген, 17 386 – ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 536 202 случая инфицирования. За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 585 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 473 502 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 73 пациента, а с начала пандемии – 7 101.