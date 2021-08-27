Артак Давтян и Гасан Калоев обсудили вопросы военной безопасности государств-членов ОДКБ
16:11, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Артак Давтян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Гасаном Калоевым.
Как сообщает «Арменпресс», Минобороны сообщает, что в ходе встречи обсуждались вопросы военной безопасности стран-участниц ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.
Особое внимание было уделено некоторым положениям, направленным на совершенствование деятельности Объединенного штаба ОДКБ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен