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Артак Давтян и Гасан Калоев обсудили вопросы военной безопасности государств-членов ОДКБ

Артак Давтян и Гасан Калоев обсудили вопросы военной безопасности государств-членов ОДКБ
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Артак Давтян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Гасаном Калоевым.

Как сообщает «Арменпресс», Минобороны сообщает, что в ходе встречи обсуждались вопросы военной безопасности стран-участниц ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

Особое внимание было уделено некоторым положениям, направленным на совершенствование деятельности Объединенного штаба ОДКБ.
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