Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в международном аэропорту Кабула: Президент Республики Армения
15:57, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил соболезнования в связи с террористическими актами в международном аэропорту Кабула.
"Мы решительно осуждаем террористические акты в международном аэропорту Кабула, в результате которых погибло много ни в чем не повинных мирных жителей и солдат.
Армения всегда выступала против любого террористического акта против человечества, особенно против участия террористов в боевых действиях.
В борьбе с международным терроризмом необходимо объединить силы для предотвращения таких чудовищных проявлений нетерпимости и презрения к общечеловеческим ценностям.
Мы желаем родным и близким погибших стойкости и мужества, а раненым скорейшего выздоровления», - цитирует слова Армена Саргсяна «Арменпресс».
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