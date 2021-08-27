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Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в международном аэропорту Кабула: Президент Республики Армения

Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в международном аэропорту Кабула: Президент Республики Армения
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил соболезнования в связи с террористическими актами в международном аэропорту Кабула.

"Мы решительно осуждаем террористические акты в международном аэропорту Кабула, в результате которых погибло много ни в чем не повинных мирных жителей и солдат.

Армения всегда выступала против любого террористического акта против человечества, особенно против участия террористов в боевых действиях.

В борьбе с международным терроризмом необходимо объединить силы для предотвращения таких чудовищных проявлений нетерпимости и презрения к общечеловеческим ценностям.

Мы желаем родным и близким погибших стойкости и мужества, а раненым скорейшего выздоровления», - цитирует слова Армена Саргсяна «Арменпресс».
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