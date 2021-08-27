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Сообщалось о десятках случаев заражения коронавирусом вакцинированных граждан

Сообщалось о десятках случаев заражения коронавирусом вакцинированных граждан
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Армении зафиксированы десятки случаев заражения вакцинированных граждан коронавирусом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Мы вакцинировали 267 тысяч человек, в рамках которых у нас есть несколько десятков случаев заражения граждан коронавирусом. Но в основном их болезнь протекала в легкой форме, тяжелых случаев, можно сказать, у нас не было. Конечно, штамм Delta вносит некоторые изменения как в обеспечение более высокого уровня инфекционности, так и в более тяжелое течение болезни», - сказал министр.
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