Аршак Карапетян принял первого заместителя начальника Генштаба ОДКБ
15:22, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа министр обороны РА Аршак Карапетян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ в Армении генерал-лейтенантом Гасаном Калоевым.
Как сообщает «Арменпресс», в Минобороны РА сообщили, что в ходе встречи министр представил обстановку безопасности вокруг Армении. Генерал-лейтенант Калоев доложил Аршаку Карапетяну о вопросах планирования совместного оперативного развертывания Сил быстрого реагирования ОДКБ.
Состоялся обмен мнениями по вопросам принятия решений в рамках ОДКБ и совершенствования механизмов использования коллективных сил.
В рамках визита в Армению первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ также ознакомился с вопросами, связанными с боеготовностью армянских подразделений, входящих в Силы быстрого реагирования ОДКБ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен