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Аршак Карапетян принял первого заместителя начальника Генштаба ОДКБ

Аршак Карапетян принял первого заместителя начальника Генштаба ОДКБ
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа министр обороны РА Аршак Карапетян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ в Армении генерал-лейтенантом Гасаном Калоевым.

Как сообщает «Арменпресс», в Минобороны РА сообщили, что в ходе встречи министр представил обстановку безопасности вокруг Армении. Генерал-лейтенант Калоев доложил Аршаку Карапетяну о вопросах планирования совместного оперативного развертывания Сил быстрого реагирования ОДКБ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам принятия решений в рамках ОДКБ и совершенствования механизмов использования коллективных сил.

В рамках визита в Армению первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ также ознакомился с вопросами, связанными с боеготовностью армянских подразделений, входящих в Силы быстрого реагирования ОДКБ.
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