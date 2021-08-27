Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства* и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ*-Х*. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны. США, заверил Байден, найдут способы добраться до них.

При этом глава государства заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

По данным афганского минздрава, в результате атаки погибли не менее 90 человек, более 150 пострадали. По данным Пентагона, среди погибших — 15 американских военных, еще 12 получили ранения.

СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".