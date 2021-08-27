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Тагуи Казарян избрана заместителем председателя комиссии НОКДМС НС

Тагуи Казарян избрана заместителем председателя комиссии НОКДМС НС
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Член фракции «Гражданский договор» Тагуи Казарян избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании РА.

Как сказано в сообщении НС, первое заседание постоянной комиссии НС РА по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту провел Сисак Габриелян, в повестке дня стояли три вопроса.

Председатель комиссии Сисак Габриелян сообщил, что фракция НС РА "Гражданский договор" выдвигает Тагуи Казарян на должность заместителя председателя комиссии.

В результате голосования была избрана Тагуи Казарян.

Затем депутаты обсудили и утвердили регламент комиссии и график приема граждан членами комиссии.
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