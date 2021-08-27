Тагуи Казарян избрана заместителем председателя комиссии НОКДМС НС
14:49, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Член фракции «Гражданский договор» Тагуи Казарян избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании РА.
Как сказано в сообщении НС, первое заседание постоянной комиссии НС РА по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту провел Сисак Габриелян, в повестке дня стояли три вопроса.
Председатель комиссии Сисак Габриелян сообщил, что фракция НС РА "Гражданский договор" выдвигает Тагуи Казарян на должность заместителя председателя комиссии.
В результате голосования была избрана Тагуи Казарян.
Затем депутаты обсудили и утвердили регламент комиссии и график приема граждан членами комиссии.
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