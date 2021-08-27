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Национальный парк «Севан» и клуб «АрмДайвинг» подписали меморандум

Национальный парк «Севан» и клуб «АрмДайвинг» подписали меморандум
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГНКО Национального парка «Севан» Министерства окружающей среды и общественной организацией клуба подводников «АрмДайвинг».

«Отныне обе стороны должны объединить свои усилия для изучения подводного бассейна озера Севан, чтобы найти и удалить полиэтиленовые рыболовные сети на дне озера, а также очистить территорию вокруг озера», - заявили в министерстве. 

Как сообщает «Арменпресс», согласно меморандуму, стороны будут поддерживать друг друга соответствующим оборудованием и техническими средствами для эффективного выполнения работ.

Кроме того, в рамках меморандума достигнута договоренность о совместных шагах по продвижению экотуризма и организации экотуристических мероприятий на территории ГНКО национального парка «Севан».
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