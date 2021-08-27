Искусственный интеллект может лишить людей выбора, считает эксперт

Искусственный интеллект, несмотря на полезность и удобство, может лишить людей необходимости выбора, интеллектуального напряжения, ответственности, следования интуиции и в целом саморазвития, поэтому необходимы этические ограничения ИИ, считает заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", эксперт в области новых медиа Наталья Лосева, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Об этических вызовах новых технологий она рассказала на международном круглом столе "Искусственный интеллект и христианская этика" в Петропавловске-Камчатском. В работе форума принимают участие иерархи и священнослужители РПЦ, занимающиеся проблемами биоэтики, а также светские эксперты.