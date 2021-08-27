Бабкен Тунян избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по экономическим вопросам
14:38, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Депутат фракции «Гражданский договор» Бабкен Тунян избран заместителем председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам НС. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании.
В повестке дня заседания постоянной комиссии НС по экономическим вопросам 27 августа стояло два вопроса: избрание заместителя председателя комиссии и утверждение графика работы комиссии.
Член комиссии Цовинар Варданян сообщила, что фракция «Гражданский договор», руководствуясь законом «О регламенте НС», выдвигает кандидатуру Бабкена Туняна на должность заместителя председателя комиссии. Депутат представила биографические и профессиональные данные кандидата, трудовую деятельность.
Выразив благодарность фракции "Гражданский договор" за выдвижение своей кандидатуры, Бабкен Тунян выразил надежду, что, будучи одним из обремененных комитетов НС, несмотря на политические разногласия, этот комитет будет на профессиональной высоте, вопросы будут обсуждаться всесторонне, обеспечит равные права голоса и представительства. Выражая готовность к сотрудничеству, кандидат отметил, что его опыт и знания будут использованы для улучшения экономики страны.
В результате голосования Бабкен Тунян был избран заместителем председателя комиссии.
Комиссия также утвердила график работы.
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