Берлускони госпитализировали в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Как сообщил ТАСС представитель экс-премьера, самочувствие 84-летнего политика удовлетворительное, передает Арменпресс.

"Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования", - указал собеседник агентства.

В больнице "Сан-Раффаэле" Берлускони находится со вчерашнего дня. Как отмечает агентство ANSA, экс-премьер пройдет очередное обследование после перенесенного им почти год назад заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Берлускони 2 сентября, позднее из предосторожности его госпитализировали. У политика была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии. Заболевание он называл "адским".

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

29 сентября Берлускони исполнится 85 лет.