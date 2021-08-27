Минобороны и сегодня готово пополнить свое вооружение БПЛА местного производства: Министр ВТП







«В честь этих людей эти 8 компаний на собственные средства инициировали весь подготовительный этап производства БПЛ, они даже вышли на стадию производственных испытаний. Здесь обязательно будет наша поддержка. Это также обусловлено поручением премьер-министра. По моей информации, Минобороны готово уже сегодня пополнить свое вооружение местными БПЛА», - сказал Хачатрян.



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«Организации просто должны взять на себя договорные обязательства, чтобы иметь возможность поставить определенное количество БПЛА в ближайшие 2-3 года. Сотрудничество такое: у компании есть идея, они ее реализуют. Дальнейшее развитие связано с государством, через нас и Министерство обороны. В ходе испытаний, если обнаруживается, что они соответствуют нашим требованиям, заключается контракт на поставку продукции. У них здесь есть проблема, они тоже упоминают эту проблему, но эта проблема также очень ясна, потому что они также должны понять, востребован продукт или нет, а затем подумать о расширении производства», - заключил Хачатурян. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян встретился с представителями компаний, производящих дроны, и находится с ними в очень тесном сотрудничестве.«В честь этих людей эти 8 компаний на собственные средства инициировали весь подготовительный этап производства БПЛ, они даже вышли на стадию производственных испытаний. Здесь обязательно будет наша поддержка. Это также обусловлено поручением премьер-министра. По моей информации, Минобороны готово уже сегодня пополнить свое вооружение местными БПЛА», - сказал Хачатрян.Как сообщает «Арменпресс» , по словам министра, у компаний проблемы с долгосрочными контрактами, поскольку они еще не знают, будет ли их продукция востребована.«Организации просто должны взять на себя договорные обязательства, чтобы иметь возможность поставить определенное количество БПЛА в ближайшие 2-3 года. Сотрудничество такое: у компании есть идея, они ее реализуют. Дальнейшее развитие связано с государством, через нас и Министерство обороны. В ходе испытаний, если обнаруживается, что они соответствуют нашим требованиям, заключается контракт на поставку продукции. У них здесь есть проблема, они тоже упоминают эту проблему, но эта проблема также очень ясна, потому что они также должны понять, востребован продукт или нет, а затем подумать о расширении производства», - заключил Хачатурян.