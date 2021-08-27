США и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с терроризмом
В ходе состоявшегося телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия в области борьбы с терроризмом․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госдепартамент США.
"Они согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана.
Беседа, отметил Госдеп, состоялась "после ужасающей террористической атаки в Кабуле".
26 августа в Кабуле два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а затем открыли стрельбу по людям. По последним данным, в результате теракта погибли 73 человека, в том числе 13 американских военных. Ранены более полутора сотен человек, в том числе 18 военных США.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Президент США Джо Байден уточнил, что теракт устроила ячейка ИГ, действующая на территории Афганистана и Пакистана.
Байден заверил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Президент США поручил Пентагону разработать планы ответного удара по террористам, устроившим взрывы в Кабуле.
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