Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

С Азербайджаном ведутся переговоры по открытию межгосударственной дороги Горис- Капан: СНБ

С Азербайджаном ведутся переговоры по открытию межгосударственной дороги Горис- Капан: СНБ
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Пограничники СНБ РА ведут с азербайджанской стороной переговоры с об открытии закрытой с 26 августа межгосударственной дороги Горис-Капан на участке Горис-Воротан-Шурнух-Кармракар.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Служба национальной безопасности РА, сообщив, что Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики передала армянской стороне информацию о нападении на одного из их конвоиров.

В настоящее время пограничные войска СНБ РА проводят оперативно-розыскные мероприятия по информации, предоставленной азербайджанской стороной.

Работы по открытию дороги продолжаются.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]