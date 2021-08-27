С Азербайджаном ведутся переговоры по открытию межгосударственной дороги Горис- Капан: СНБ
13:39, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Пограничники СНБ РА ведут с азербайджанской стороной переговоры с об открытии закрытой с 26 августа межгосударственной дороги Горис-Капан на участке Горис-Воротан-Шурнух-Кармракар.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Служба национальной безопасности РА, сообщив, что Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики передала армянской стороне информацию о нападении на одного из их конвоиров.
В настоящее время пограничные войска СНБ РА проводят оперативно-розыскные мероприятия по информации, предоставленной азербайджанской стороной.
Работы по открытию дороги продолжаются.
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