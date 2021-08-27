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Талибы попросили ООН оказать продовольственную помощь Афганистану

Талибы попросили ООН оказать продовольственную помощь Афганистану

Заместитель главы политического офиса террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним вопросы оказания гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана", - сообщил в пятницу представитель талибов Мухаммад Наим.

По его словам, делегация "Талибана" заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал о 10 миллионах афганских детей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Там выразили опасения, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть.


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