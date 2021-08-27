Из-за закрытия дороги Капан-Горис иранским грузовикам сложно добраться до Еревана.
12:27, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр экономики Ваан Керобян считает очень тревожной ситуацию на межгосударственной дороге Капан-Горис.
Обращаясь к журналистам, Керобян сказала, что в решение вопроса полностью вовлечены профессиональные чиновники.
«Для всех нас нелогично спешить с решением вопроса, которым занимаются профессиональные чиновники. Думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», - сказал Керобян.
Как сообщает «Арменпресс», по его словам, у иранских автомобилей нет проблем с въездом в Армению, у них проблема с дорогой в Ереван.
«Проблема решается объездом, который, конечно, не приспособлен для грузовиков, но это дорога действует, и грузовики проезжают. Повторяю, мы очень переживаем, мы очень переживаем по поводу закрытия этой дороги, мы делаем все, чтобы эту дорогу открыть», - заключил Керобян.
Служба национальной безопасности РА сообщила, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Ведутся работы по открытию дороги и восстановлению нормального передвижения людей и транспортных средств.
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