Спасибо за участие в защите Родины: Аршак Карапетян встретился с участниками трехмесячных сборов
12:25, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 26 августа министр обороны РА Аршак Карапетян посетил участников трехмесячных сборов.
Как сообщает «Арменпресс», в Минобороны уточняют, что в беседах с запасниками - унтер-офицерами и офицерским составом, глава Минобороны призвал сделать все, чтобы эффективно использовать трехмесячный период сборов.
Аршак Карапетян призвал уважать командиров и безоговорочно выполнять их приказы.
«Максимум будет сделано для того, чтобы участники сборов в полной мере были вовлечены в повседневно-боевую подготовку войсковой части». Уверяю вас, что Правительство сделает все возможное, чтобы решить социальные проблемы участников сборов», - подчеркнул он.
Отмечается, что министр обороны посетил полевую столовую, чтобы проверить качество еды, лично продегустировать подаваемые блюда.
Аршак Карапетян посетил палаточное поселение, на месте ознакомился с условиями проживания участников сборов, поручил воинской части и командованию войсковой части сделать все возможное для обеспечения качественного питания и надлежащих условий проживания.
Затем Аршак Карапетян посетил вновь созданную Особую военную часть и представил ее руководству новоназначенного командира генерал-майора Артака Будагяна. Глава Минобороны высоко оценил вклад генерал-майора Будагяна в строительство армии, в защиту Отечества и подчеркнул, что личный состав воинской части всегда должен быть готов к выполнению поставленных перед ним задач.
Командованию было предложено сделать все возможное для обучения резервистов, пополнивших части в рамках трехмесячных сборов.
В завершение рабочей поездки министр Карапетян посетил еще один из районов проведения трехмесячных сборов, встретился с резервистами, ознакомился с созданными для них социально-бытовыми условиями.
«Уверяю вас, что мои визиты будут регулярными, и вопросы, связанные с проведением встреч, находятся под моим непосредственным контролем. Благодарю вас за участие в защите Родины не на словах, а на деле», - сказал глава ведомства.
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