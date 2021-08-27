Спасибо за участие в защите Родины: Аршак Карапетян встретился с участниками трехмесячных сборов







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Аршак Карапетян призвал уважать командиров и безоговорочно выполнять их приказы.



«Максимум будет сделано для того, чтобы участники сборов в полной мере были вовлечены в повседневно-боевую подготовку войсковой части». Уверяю вас, что Правительство сделает все возможное, чтобы решить социальные проблемы участников сборов», - подчеркнул он.



Отмечается, что министр обороны посетил полевую столовую, чтобы проверить качество еды, лично продегустировать подаваемые блюда.



Аршак Карапетян посетил палаточное поселение, на месте ознакомился с условиями проживания участников сборов, поручил воинской части и командованию войсковой части сделать все возможное для обеспечения качественного питания и надлежащих условий проживания.



Затем Аршак Карапетян посетил вновь созданную Особую военную часть и представил ее руководству новоназначенного командира генерал-майора Артака Будагяна. Глава Минобороны высоко оценил вклад генерал-майора Будагяна в строительство армии, в защиту Отечества и подчеркнул, что личный состав воинской части всегда должен быть готов к выполнению поставленных перед ним задач.



Командованию было предложено сделать все возможное для обучения резервистов, пополнивших части в рамках трехмесячных сборов.



В завершение рабочей поездки министр Карапетян посетил еще один из районов проведения трехмесячных сборов , встретился с резервистами, ознакомился с созданными для них социально-бытовыми условиями.



«Уверяю вас, что мои визиты будут регулярными, и вопросы, связанные с проведением встреч, находятся под моим непосредственным контролем. Благодарю вас за участие в защите Родины не на словах, а на деле», - сказал глава ведомства. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 26 августа министр обороны РА Аршак Карапетян посетил участников трехмесячных сборов.Как сообщает «Арменпресс» , в Минобороны уточняют, что в беседах с запасниками - унтер-офицерами и офицерским составом, глава Минобороны призвал сделать все, чтобы эффективно использовать трехмесячный период сборов.Аршак Карапетян призвал уважать командиров и безоговорочно выполнять их приказы.«Максимум будет сделано для того, чтобы участники сборов в полной мере были вовлечены в повседневно-боевую подготовку войсковой части». Уверяю вас, что Правительство сделает все возможное, чтобы решить социальные проблемы участников сборов», - подчеркнул он.Отмечается, что министр обороны посетил полевую столовую, чтобы проверить качество еды, лично продегустировать подаваемые блюда.Аршак Карапетян посетил палаточное поселение, на месте ознакомился с условиями проживания участников сборов, поручил воинской части и командованию войсковой части сделать все возможное для обеспечения качественного питания и надлежащих условий проживания.Затем Аршак Карапетян посетил вновь созданную Особую военную часть и представил ее руководству новоназначенного командира генерал-майора Артака Будагяна. Глава Минобороны высоко оценил вклад генерал-майора Будагяна в строительство армии, в защиту Отечества и подчеркнул, что личный состав воинской части всегда должен быть готов к выполнению поставленных перед ним задач.Командованию было предложено сделать все возможное для обучения резервистов, пополнивших части в рамках трехмесячных сборов.В завершение рабочей поездки министр Карапетян посетил еще один из районов проведения, встретился с резервистами, ознакомился с созданными для них социально-бытовыми условиями.«Уверяю вас, что мои визиты будут регулярными, и вопросы, связанные с проведением встреч, находятся под моим непосредственным контролем. Благодарю вас за участие в защите Родины не на словах, а на деле», - сказал глава ведомства.