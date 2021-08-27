Анаит Аванесян отметила рост числа желающих сделать прививку от коронавируса
12:02, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 26 августа в Армении проведены 7114 прививки от коронавируса, всего проведены 267 тыс. 504 прививки. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян.
«Количество прививок в день перевалило за 7 тысяч. Мы видим, что есть достаточная активность, в некоторых поликлиниках даже очереди. Мы делаем все возможное, чтобы вакцинировать как можно легче, без очередей», - сказала Аванесян.
Аванесян сообщила, что с 1 октября вступает в силу требование о прохождении всеми сотрудниками бизнеса тестов ПЦР каждые 14 дней.
«Исключение составляют беременные женщины, прошедшие вакцинацию, имеющие врачебное указание», - добавил Аванесян.
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