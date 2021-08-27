Белый дом призвал сплотиться в борьбе с терроризмом в ответ на призыв к отставке Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев сплотиться в борьбе с терроризмом в ответ на требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент президенту страны демократу Джо Байдену из-за теракта в Кабуле, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На регулярном брифинге для журналистов в четверг Псаки попросили прокомментировать призывы оппозиции. "Сегодня военнослужащие США <...> погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их <...>", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице. В четверг около здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.