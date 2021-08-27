Из Турции поступают определенные позитивные сигналы в плане установления мира в регионе: Пашинян
11:41, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит некоторые позитивные публичные сигналы из Турции с точки зрения регионального мира.
Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил Никол Пашинян на заседании правительства РА.
«Мы будем оценивать эти сигналы, на положительные сигналы мы ответим положительным сигналом», - добавил Пашинян.
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