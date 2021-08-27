По словам премьер-министра, закрытие дороги Азербайджаном направлено на то, чтобы нанести удар по мирной повестке дня

ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что закрытие азербайджанской межгосударственной дороги Капан-Горис противоречит договоренностям, достигнутым в декабре 2020 года (Безопасность 21-километрового участка, который проходит через спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники - ред.).



Премьер надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время.



«В политическом плане мне ясно, что эта акция была предпринята для того, чтобы нанести удар по выдвинутой нами мирной повестке дня, дискредитировать эту повестку дня. Поведение Азербайджана показывает, что подобные инциденты могут повториться. Наши службы, конечно, должны быть бдительными, осторожными, но, с другой стороны, нам нужны крепкие нервы, мы должны развивать и продвигать нашу стратегическую линию, повестку мира», - подчеркнул Пашинян.



Как сообщает «Арменпресс», по словам премьер-министра, ситуация с дорогами Сюника не была непредсказуемой для правительства. В течение этого времени они работали над созданием новых инфраструктур и будут продолжать это делать, но открытие дороги может стать очень хорошим символом региональной стабильности.



По словам премьер-министра, азербайджанская сторона утверждает, что ситуация связана с инцидентом, произошедшим накануне, когда военнослужащий азербайджанских погранвойск получил ножевое ранение.



«Наши предварительные проверки показали, что армянская сторона не имеет никакого отношения к предполагаемому инциденту. Я также заявил с трибуны Национального собрания, что, если у азербайджанской стороны есть конкретная информация, было бы желательно, чтобы она передала ее нам. Мы также готовы к совместному расследованию с участием Армении, России и Азербайджана», - добавил Пашинян.



Премьер-министр обратил внимание вице-премьера Сурена Папикяна, министра территориальной инфраструктуры Гнела Саносяна на реализацию в Сюникском марзе межобщинных программ ремонта и капитализации дорог государственного значения.



"До конца года ремонт дороги Татев-Агван должен быть завершен, дорожно-строительные программы других участков также должны быть завершены, чтобы сделать бесперебойную связь общин с областным центром дорог межгосударственного и республиканского значения более качественной", - заключил Пашинян.

19 декабря 2020 года Министерство обороны РА распространило заявление, в котором говорится: «21-километровый участок автомобильной дороги Горис-Капан в Сюникской области в некоторых местах проходит по спорной территории. Согласно достигнутой договоренности, российские пограничники размещены на участке дороги Горис-Давид-Бек для обеспечения бесперебойного движения. Безопасность 21-километрового участка автомобильной дороги Горис-Капан, проходящего через спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники. По одну сторону от линии соприкосновения будут пограничные войска Армении, по другую - азербайджанские пограничники. Будут предприняты необходимые комплексные меры для обеспечения безопасности указанного участка дороги».