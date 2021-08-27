За один день в Армении зарегистрировано 522 новых случая заболевания коронавирусом, 11 человек скончались







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«По состоянию на 11:00 27 августа в общей сложности подтвержден 240 261 случай заболевания коронавирусом, из которых 225 593 были вылечены, а 4796 умерли. На данный момент фактически проходит лечение от коронавируса 8721 пациент. Всего было проведено 1 517 486 тестов», - говорится в сообщении ведомства. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. За один день из 6383 тестов, проведенных в Армении, подтверждено 522 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 359 человек, зарегистрировано 11 смертей.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Минздрав РА.«По состоянию на 11:00 27 августа в общей сложности подтвержден 240 261 случай заболевания коронавирусом, из которых 225 593 были вылечены, а 4796 умерли. На данный момент фактически проходит лечение от коронавируса 8721 пациент. Всего было проведено 1 517 486 тестов», - говорится в сообщении ведомства.