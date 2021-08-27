Коронавирусом в мире заразились свыше 214,6 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 214 626 986, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 474 500 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 384 553 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 633 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 603 188, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 861.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 20 676 561 заболевший, умерли 577 575 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 575,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 956 человек, в Индии - 313, Бразилии - 2 695.