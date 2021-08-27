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Число погибших в результате ЧП на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти

Число погибших в результате ЧП на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате происшествия.


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