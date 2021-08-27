Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик







«Будем надеяться, что наши интересы только совпадут с Россией, и мы, получив это вооружение от России, постепенно усилимся и, как я люблю говорить, когда Азербайджан поскользнется, мы сможем воспользоваться этим промахом», - сказал аналитик.



Мгер Акопян считает амбициозным заявление министра обороны Аршака Карапетяна о том, что министерство отказалось от приобретения старых вооружений в пользу новых, качественных вооружений. По словам Акопяна, сделать это на практике будет довольно сложно.



Касаясь другого важного вопроса, поднятого министром, о том, что Армения должна иметь возможность производить собственное оружие, аналитик сказал, что так называемое «оружие» - очень широкое понятие, так как оно также может означать и обычное огнестрельное оружие, которое можно собирать почти во всех странах, и беспилотные летательные аппараты, военные самолеты или тяжелое военное оборудование, которые намного сложнее производить.



«Безусловно, в идеале все государства стремятся производить свое оружие, но понятие "оружие" состоит из таких разных видов, что министр может так сказать и мы действительно будем производить. Но вопрос в том, какой будет процент производства, необходимого нам для наших реальных военных нужд, будет он преобладать или нет и т. д. То есть министр сказал что-то очень общее, есть необходимость конкретизировать», - прокомментировал Мгер Акопян.



Принимая 11 августа в Москве делегацию во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил своего армянского коллегу с вступлением в должность министра обороны, и в завершение. встречи преподнес Карапетяну кинжал: «Можно считать, что процесс поставки оружия в Армению начался».



Во время рабочего визита в Москву 24 августа министр обороны Армении принял участие в военно-промышленной выставке «Армия-2021» и заявил журналистам, что Россия полностью поддерживает модернизацию и перевооружение Вооруженных сил Армении, и слово «нет» от российских коллег он не услышал.



Арам Саргсян ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Военно-политический аналитик Мгер Акопян подчеркивает, что геополитические события последних месяцев, особенно антироссийские инициативы Запада, в том числе созыв саммита «Крымская платформа» на Украине, позиция Турции по Крыму, приводят Россия к мысли, что прежде всего в контексте своих интересов необходимо усилить Армению. В беседе с «Арменпресс» Мгер Акопян сказал, что активные контакты министра обороны Армении с его российскими коллегами, особенно заявления министра обороны России о вооружении и модернизации армянской армии, приятны и приветствуются.«Будем надеяться, что наши интересы только совпадут с Россией, и мы, получив это вооружение от России, постепенно усилимся и, как я люблю говорить, когда Азербайджан поскользнется, мы сможем воспользоваться этим промахом», - сказал аналитик.Мгер Акопян считает амбициозным заявление министра обороны Аршака Карапетяна о том, что министерство отказалось от приобретения старых вооружений в пользу новых, качественных вооружений. По словам Акопяна, сделать это на практике будет довольно сложно.Касаясь другого важного вопроса, поднятого министром, о том, что Армения должна иметь возможность производить собственное оружие, аналитик сказал, что так называемое «оружие» - очень широкое понятие, так как оно также может означать и обычное огнестрельное оружие, которое можно собирать почти во всех странах, и беспилотные летательные аппараты, военные самолеты или тяжелое военное оборудование, которые намного сложнее производить.«Безусловно, в идеале все государства стремятся производить свое оружие, но понятие "оружие" состоит из таких разных видов, что министр может так сказать и мы действительно будем производить. Но вопрос в том, какой будет процент производства, необходимого нам для наших реальных военных нужд, будет он преобладать или нет и т. д. То есть министр сказал что-то очень общее, есть необходимость конкретизировать», - прокомментировал Мгер Акопян.Принимая 11 августа в Москве делегацию во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил своего армянского коллегу с вступлением в должность министра обороны, и в завершение. встречи преподнес Карапетяну кинжал: «Можно считать, что процесс поставки оружия в Армению начался».Во время рабочего визита в Москву 24 августа министр обороны Армении принял участие в военно-промышленной выставке «Армия-2021» и заявил журналистам, что Россия полностью поддерживает модернизацию и перевооружение Вооруженных сил Армении, и слово «нет» от российских коллег он не услышал.Арам Саргсян