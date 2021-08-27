Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано в 23 км к западу от Мартуни



⁰ восточной долготы. , .



Как сообщает



Землетрясение ощущалось в городах Мартуни Гегаркуникской области, Абовяне Котайкской области силой 3 балла и в городе Ереван силой 2 балла. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа в 02:29 по местному времени (по гринвичскому времени, 26 августа в 22.29 г.) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зафиксировала землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 км, в 23 км к западу от Мартуни с координатами 40.15⁰ северной широты и 45,04восточной долготы. , .Как сообщает «Арменпресс» , МЧС сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.Землетрясение ощущалось в городах Мартуни Гегаркуникской области, Абовяне Котайкской области силой 3 балла и в городе Ереван силой 2 балла.