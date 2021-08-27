Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано в 23 км к западу от Мартуни
09:25, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 27 августа в 02:29 по местному времени (по гринвичскому времени, 26 августа в 22.29 г.) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зафиксировала землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 км, в 23 км к западу от Мартуни с координатами 40.15⁰ северной широты и 45,04⁰ восточной долготы. , .
Как сообщает «Арменпресс», МЧС сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.
Землетрясение ощущалось в городах Мартуни Гегаркуникской области, Абовяне Котайкской области силой 3 балла и в городе Ереван силой 2 балла.
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