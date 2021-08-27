WSJ: более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напряженная обстановка сложилась в столичной воздушной гавани после того, как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько государств начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.