Генсек ООН осуждает теракты в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане после взрывов в Кабуле.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Генсек подчеркнул готовность ООН помочь народу Афганистана.

«Генеральный секретарь ООН с большой тревогой следит за событиями. Он осудил террористические акты, в результате которых погибли мирные жители, и выразил соболезнования семьям погибших. Произошедшее является свидетельством нестабильности ситуации в Афганистане. Это укрепляет нашу решимость помочь народу Афганистана», - сказал Стефан Дуджаррик.

Две бомбы взорвались возле международного аэропорта Кабула, первая - у северного входа в аэропорт, а вторая - возле отеля Abbey, где собрались американцы.

Газета Politico, со ссылкой на источники в администрации США, написала, что ответственность за инцидент несет террористическая группировка «Исламское государство». Ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики указанной группировки ищут возможность атаковать американцев и их союзников в Афганистане