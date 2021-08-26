Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Генсек ООН осуждает теракты в Кабуле

Генсек ООН осуждает теракты в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане после взрывов в Кабуле.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Генсек подчеркнул готовность ООН помочь народу Афганистана.

 «Генеральный секретарь ООН с большой тревогой следит за событиями. Он осудил террористические акты, в результате которых погибли мирные жители, и выразил соболезнования семьям погибших.  Произошедшее является свидетельством нестабильности ситуации в Афганистане. Это укрепляет нашу решимость помочь народу Афганистана», - сказал Стефан Дуджаррик.

Две бомбы взорвались возле международного аэропорта Кабула, первая - у северного входа в аэропорт, а вторая - возле отеля Abbey, где собрались американцы. 

Газета Politico, со ссылкой на источники в администрации США, написала, что ответственность за инцидент несет террористическая группировка «Исламское государство». Ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики указанной группировки ищут возможность атаковать американцев и их союзников в Афганистане

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]