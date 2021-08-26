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В Ереване встреча «Алашкерт»-«Рейнджерс» завершилась вничью

В Ереване встреча «Алашкерт»-«Рейнджерс» завершилась вничью

В ответном матче плей-офф Лиги Европы чемпион Армении «Алашкерт» принимал в Ереване  шотландский клуб «Рейнджерс».

Как  передает Арменпресс, в первой половине игры, проведенной на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саркисяна,  преимущество  было у  многократного чемпиона Шотландии. «Алашкерт» иногда контратаковал, но атаки были не очень  серьезными. «Рейнджерс» выступал  с  неосновным составом. На 40-й минуте игры у «Алашкерта» осталось 10 игроков.   Джеймс получил вторую желтую карточку и был удален. В первые 45 минут матча гол не был забит.

Во втором тайме «Алашкерт» в какой-то момент в основном оборонялся и иногда контратаковал. В итоге в этой игре не было забито ни одного гола, и проигравший в предыдущей игре с наименьшим счетом, «Алашкерт» не попал в Лигу Европы. Он сыграет в групповом этапе Лиги конференций.


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