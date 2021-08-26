В Ереване встреча «Алашкерт»-«Рейнджерс» завершилась вничью

В ответном матче плей-офф Лиги Европы чемпион Армении «Алашкерт» принимал в Ереване шотландский клуб «Рейнджерс».

Как передает Арменпресс, в первой половине игры, проведенной на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саркисяна, преимущество было у многократного чемпиона Шотландии. «Алашкерт» иногда контратаковал, но атаки были не очень серьезными. «Рейнджерс» выступал с неосновным составом. На 40-й минуте игры у «Алашкерта» осталось 10 игроков. Джеймс получил вторую желтую карточку и был удален. В первые 45 минут матча гол не был забит.

Во втором тайме «Алашкерт» в какой-то момент в основном оборонялся и иногда контратаковал. В итоге в этой игре не было забито ни одного гола, и проигравший в предыдущей игре с наименьшим счетом, «Алашкерт» не попал в Лигу Европы. Он сыграет в групповом этапе Лиги конференций.