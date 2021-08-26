Число жертв в Кабуле достигло 15, ранены 52 человека, в том числе сотрудники ООН
Число погибших от двух взрывов бомб в Кабуле возросло до 15.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Afghanistan Times.
Представитель Талибана сообщил TOLOnews, что 52 человека пострадали в результате взрыва у аэропорта Кабула.
Представитель генерального секретаря ООН сообщил, что в результате взрыва в аэропорту Кабула ранения получили и сотрудники ООН.
Две бомбы взорвались возле международного аэропорта Кабула, первая - у северного входа в аэропорт, а вторая - возле отеля Abbey, где собрались американцы.
Газета Politico, со ссылкой на источники в администрации США, написала, что ответственность за инцидент несет террористическая группировка «Исламское государство». Ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики указанной группировки ищут возможность атаковать американцев и их союзников в Афганистане.
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