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Число жертв в Кабуле достигло 15, ранены 52 человека, в том числе сотрудники ООН

Число жертв в Кабуле достигло 15, ранены 52 человека, в том числе сотрудники ООН

Число погибших от двух взрывов бомб в Кабуле возросло до 15.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Afghanistan Times.

Представитель Талибана сообщил TOLOnews, что 52 человека пострадали в результате взрыва у аэропорта Кабула. 

Представитель генерального секретаря ООН сообщил, что в результате взрыва в аэропорту Кабула ранения получили и сотрудники ООН.  

Две бомбы взорвались возле международного аэропорта Кабула, первая - у северного входа в аэропорт, а вторая - возле отеля Abbey, где собрались американцы. 

Газета Politico, со ссылкой на источники в администрации США, написала, что ответственность за инцидент несет террористическая группировка «Исламское государство». Ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики указанной группировки ищут возможность атаковать американцев и их союзников в Афганистане.

 


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