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Продолжаются переговоры о разблокировке дороги Горис-Капан

Продолжаются переговоры о разблокировке дороги Горис-Капан

Продолжаются трехсторонние переговоры о  разблокировке  межгосударственной дороги Горис-Капан. Переговоры идут  между армянской, российской и азербайджанской сторонами. 

Об этом сообщил  глава общины Капана Геворг Парсян в беседе с  Арменпресс.

По словам главы общины, кроме закрытия дороги, за этот период не произошло никаких других чрезвычайных происшествий, а сложившаяся ситуация никак не повлияла на населенные пункты капанской общины.  

Геворг Парсян сказал, что понятия  не  имеет, когда закончатся переговоры и какие результаты они дадут, но в любом случае подчеркивает необходимость положительного исхода переговоров.

«Могу только сказать, что положительный результат переговоров - большая необходимость, потому что это очень важный путь для нас, для Армении в целом», - сказал Арменпресс мэр Капана.

Служба национальной безопасности РА сообщила, что 25 августа около 23:00 часов  азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Согласно сообщению СНБ, техника на указанном участке эвакуирована, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению нормальной работы и передвижения людей и транспортных средств.

Позже омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении. Член фракции «Гражданский договор» НС Нарек Каграманян сказал  Арменпресс, что, как его заверили, дорога будет открыта до вечера.

 

 


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