Министр Ваагн Хачатурян провел встречу с послом Индии в Армении Кишаном Даном Девалом

26 августа министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Республике Армения Кишана Дана Девала.

Как сообщили Арменпресс в министерстве ВТП, приветствуя посла, министр подчеркнул позицию правительства Армении относительно важности углубления сотрудничества с Индией, а также поздравил с недавно прошедшим праздником - Днем независимости Индии.

Ваагн Хачатурян отметил, что правительство проявляет особое отношение к отношениям с Индией, особенно в сфере высокотехнологичной промышленности, ожидая установления качественно новых количественных отношений.

«Достижения Индии в IT-сфере и высокотехнологичной промышленности, могут иметь большое значение для Республики Армения», - сказал Ваагн Хачатурян.

Министр представил послу Индии основные проблемы, над решением которых работает министерство - в целях восстановления и развития IT-сферы.

Ваагн Хачатурян отметил богатый опыт Индии в этой сфере, большой потенциал, возможности для расширения сотрудничества, реализацию совместных программ.

Посол поблагодарил за прием, подчеркнул, что с Арменией сложились особые отношения. Армянский и индийский народы имеют многовековую историю дружбы, немало культурных общностей и большой потенциал для развития в ряде областей.

В ходе встречи обсуждался ряд возможностей для углубления сотрудничества, была достигнута договоренность о подготовке рабочей программы предложений по ряду направлений в сфере высокотехнологичной индустрии.

В завершение встречи посол Кишан Дан Девал пригласил министра Ваагна Хачатуряна в Индию для встречи с ответственными государственными и частными представителями в этой области, для ознакомления на месте и достижения договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.