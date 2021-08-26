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Из-за блокирования дороги азербайджанцами серьезно ограничена доступность продуктов и медуслуг. ЗПЧ

Из-за блокирования дороги азербайджанцами серьезно ограничена доступность продуктов и медуслуг. ЗПЧ

Из-за блокирования дороги в Сюник азербайджанскими военнослужащими доступ к продуктам питания и медицинским услугам   серьезно ограничен для жителей  сельских районов. 

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Защитника прав человека Республики Армения.

«В частности, из-за незаконного закрытия двух отрезков межгосударственной дороги от Гориса до Капана существенно ограничено сообщение с селами Шурнух, Воротан, Бардзраван Горисской общины   Сюникской области РА,  селом Нор Арадзадзор Капанской общины и с другими населенными пунктами Армении.

В связи с откровенно преступными действиями азербайджанских вооруженных сил свободное передвижение гражданского населения сел (в том числе детей, женщин, стариков) значительно ограничено. 

В деревнях появились серьезные ограничения и на доступ к продуктам питания, предметам первой необходимости и медицинским услугам, что поставило людей перед реальной опасностью гуманитарного кризиса. 

Военнослужащие пограничных войск СНБ РА проводят работу, во многом  незаменимую – в  вопросах обеспечения и поддержки безопасности гражданского населения в селах. 

Все эти факты были подтверждены в результате исследований сигналов, поступивших из сел в Ереванское центральное и Сюникское областное подразделение аппарата Защитника прав человека.

Посему,  вооруженные силы Азербайджана должны немедленно и полностью открыть дорогу, а также прекратить  массовые нарушения прав  гражданского населения, что они совершают  своими действиями», - отметил омбудсмен.

 

 


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