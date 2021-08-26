В аэропорту Кабула произошел теракт. Погибли 13 человек

В международном аэропорту Кабула произошел взрыв.

Как передает Арменпресс, зарубежные СМИ сообщают, что случившееся является результатом теракта.

По последним обновленным данным, в результате теракта погибли не менее 13 человек.

Телеканал Sky News Arabia, по информации ТАСС, сообщил, что взрыв был осуществлен террористом-смертником. Информацию также подтвердили представители правительства США в беседе с Reuters.

А Минобороны Турции заявило, что в кабульском аэропорту произошел не один, а два взрыва.

По данным газеты Politico, ответственность за теракт в Кабуле несет террористическая группировка «Исламское государство».