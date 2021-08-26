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В аэропорту Кабула произошел теракт. Погибли 13 человек

В аэропорту Кабула произошел теракт. Погибли 13 человек

В международном аэропорту Кабула произошел взрыв. 

Как  передает Арменпресс, зарубежные СМИ сообщают, что случившееся является результатом теракта.

По последним обновленным данным, в результате теракта погибли не менее 13 человек. 

Телеканал Sky News Arabia, по информации ТАСС, сообщил, что взрыв был осуществлен террористом-смертником. Информацию также подтвердили представители правительства США в беседе  с Reuters.

 А Минобороны Турции заявило, что  в кабульском аэропорту произошел не   один, а  два взрыва.  

По данным газеты Politico, ответственность за теракт в Кабуле несет террористическая группировка «Исламское государство».

 


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