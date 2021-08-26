Раскрыт случай поножовщины в Малатии

25 августа после полуночи в полицию позвонил гражданин и сообщил, что за одним из ереванских ресторанов на улице Тычины несколько человек получили ножевые ранения.

Как сообщили Арменпресс в Полиции РА, на место прибыли оперативные группы полиции, которые выяснили, что трое мужчин доставлены в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями на разных частях тела.

Сотрудники отделения полиции Малатии приняли необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия и выяснения лица, совершившего преступление.

Вскоре выяснилось, что 41-летний житель столицы вступил в спор с мужчинами и нанес им удары ножом. Были приняты меры к его поиску.

Благодаря разъяснительной работе полиции подозреваемый в тот же день явился в полицию и дал признательные объяснения.

41-летний мужчина арестован.

Ведется предварительное расследование.