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Раскрыт случай поножовщины в Малатии

Раскрыт случай поножовщины в Малатии

25 августа после полуночи в полицию позвонил гражданин и сообщил, что за одним из ереванских ресторанов на улице Тычины несколько человек получили ножевые ранения.

Как сообщили Арменпресс в Полиции РА, на место прибыли оперативные группы полиции, которые выяснили, что трое мужчин доставлены в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями на разных частях тела. 

Сотрудники отделения полиции Малатии приняли необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия и выяснения лица, совершившего преступление.

Вскоре   выяснилось, что 41-летний житель столицы вступил в спор с мужчинами и нанес им удары ножом. Были приняты меры к его поиску. 

Благодаря разъяснительной работе полиции подозреваемый в тот же день явился в полицию и дал признательные объяснения. 

41-летний мужчина арестован. 

Ведется предварительное расследование.

 


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