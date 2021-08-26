Азиатские индексы - 26-08-21
ТОКИО, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 27742.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.02% и составил 1935.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.09% и составил 3501.66 пункта, а HANG SENG снизился на 1.08% и составил 25415.69 пункта.
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