Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

В Гадрутском районе обнаружены останки еще 2 военнослужащих

В Гадрутском районе обнаружены останки еще 2 военнослужащих

26 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха продолжила поиск тел военнослужащих,  погибших и пропавших без вести во время войны в Гадрутском районе.

Как  передает Арменпресс, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха сообщает, что 2 тела были обнаружены и эвакуированы с территории, прилегающей к общине Норашен, оккупированной Азербайджаном. 

«Их личности будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы», - сказали в ГСЧС МВД Арцаха.

 Таким образом, в результате поисковых операций с 13 ноября 2020 года найдены и эвакуированы останки 1651 человека.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]