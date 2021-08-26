В Гадрутском районе обнаружены останки еще 2 военнослужащих

26 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха продолжила поиск тел военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время войны в Гадрутском районе.

Как передает Арменпресс, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха сообщает, что 2 тела были обнаружены и эвакуированы с территории, прилегающей к общине Норашен, оккупированной Азербайджаном.

«Их личности будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы», - сказали в ГСЧС МВД Арцаха.

Таким образом, в результате поисковых операций с 13 ноября 2020 года найдены и эвакуированы останки 1651 человека.